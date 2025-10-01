Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı ile birlikte hazırlanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'nu yayımladı. Buna öncü tarım dışı istihdam rakamları 32 bin ile beklentilerin altında kaldı. Piyasanın beklentisi ABD'de özel sektör istihdamının Eylül'de 50,000 artacağı yönündeydi.

Sektörlere göre dağılım, genel bir zayıflık ortaya koydu. Mal üreten sektörler 3.000 iş kaybederken, inşaat (-5.000) ve imalat (-2.000) sektörleri doğal kaynaklar sektöründeki 4.000 kişilik artışı dengeledi. Hizmet sektöründe ise 28.000 iş kaybı yaşandı.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson temkinli davrandıklarına dikkat çekerek, "Bu ayın verileri, işgücü piyasasında gözlemlediğimiz, ABD'li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandıkları gerçeğini bir kez daha doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Beklentilerin altında gelen öncü tarım dışı verisi sonrası, piyasalarda sert hareketlilik görüldü. Dolar endeksi sert düşüş yaşadı.

Dolar endeksi, verinin ardından 97,45 puana gerileyerek 1 haftanın en düşüğünü gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.