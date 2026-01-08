ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE polislerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülen ABD vatandaşı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN NEFSİ MÜDAFA SAVUNMASI

Olayı “korkunç” olarak nitelendiren Trump, kadının profesyonel bir provokatör gibi davrandığını öne sürdü. Trump paylaşımında, kadının aracını kasıtlı ve acımasız bir şekilde ICE memurunun üzerine sürdüğünü, polis memurunun ise kendisini savunmak amacıyla ateş etmiş göründüğünü ifade etti.

Trump, söz konusu ölümden “radikal sol”u sorumlu tutarak, bu çevrelerin göçmenlik uygulamalarında görev yapan güvenlik güçlerini hedef aldığını savundu. ABD Başkanı, açıklamasının sonunda ICE personeline desteğini yineledi.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis’te yaşanan olay, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmıştı. ICE ekipleri, göçmenlere yönelik operasyon sırasında bir ABD vatandaşını aracının içinde vurarak öldürmüştü. Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, kadının bir memuru aracıyla ezmeye çalıştığını iddia etmişti.

Minnesota Valisi Tim Walz ise sosyal medya paylaşımında, olay anına ait görüntüleri izlediğini belirterek federal yönetimin açıklamalarına tepki göstermiş ve kamuoyunu bu açıklamalara inanmamaya çağırmıştı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ICE’nin kentte güvenlikten çok kaos ve korku yarattığını savunarak, olayla ilgili acil soruşturma başlatılması gerektiğini dile getirmişti. Frey, hayatını kaybeden kadının 37 yaşında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Minneapolis Şehir Konseyi Üyesi Jason Chavez, ABD basınına yaptığı açıklamada, öldürülen kadının göçmen komşularını izleyen bir “gözlemci” olduğunu belirtmişti.