Hava tahmin raporları, hafta sonu itibarıyla bazı eyaletlerde termometrelerin -45 dereceye kadar gerileyeceğini gösteriyor. Dondurucu rüzgarlarla birleşen ekstrem soğukların, açık havada kalanlar için "hayati risk" taşıdığı vurgulandı. Uzmanlar, yaklaşık 172 milyon Amerikalının dondurucu hava dalgasının doğrudan rotasında olduğunu duyurdu.

Fırtına uyarısının ardından New York, New Jersey ve çevresindeki eyaletlerde halk marketlere akın etti. Olası bir lojistik krizine karşı hazırlık yapan vatandaşlar; ekmek, su, konserve ve bebek maması gibi temel gıdaları dakikalar içinde tüketti.

Sadece gıda değil, enerji hatlarında yaşanabilecek devasa kesintilere karşı da önlem alınıyor. Mağazalarda; pil, battaniye, mum ve taşınabilir ısıtıcı satışlarında rekor artış gözlemlenirken, birçok noktada bu ürünlerin stokları tükendi.

Hava koşullarının ciddiyeti üzerine 10’dan fazla eyalette Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığının yarım metreyi aşması beklenirken; Teksas ve Virginia gibi sert kış koşullarına alışkın olmayan güney eyaletlerinde buzlanan yollar ulaşımı şimdiden durma noktasına getirdi.