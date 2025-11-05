New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, tarihi seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, kentin siyasi yapısında köklü bir değişim başlatacağının sinyallerini verdi.

Hint kökenli ilk New York Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Mamdani, zafer konuşmasında sadece varlıklı kesime değil, tüm kent sakinlerine hizmet eden bir yönetim anlayışı vadetti.

Konuşmasında doğrudan Donald Trump’ı hedef alan Mamdani, milyarderlerin yıllardır vergi sistemindeki açıkları kullanarak kazançlarını gizlediğini savundu.

“Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden haksız şekilde yararlanmasına izin veren yolsuzluk kültürüne son vereceğim” diyen Mamdani’nin bu sözleri, salondaki destekçilerden büyük alkış aldı.

TRUMP'A SESLENDİ

Trump’a doğrudan seslenen Mamdani, “Donald Trump, sana iki kelime söyleyeceğim. Sesi aç,” ifadeleriyle seçim sürecinde Trump’ın tehditlerine göndermede bulundu.

Konuşmasında annesi, ünlü yönetmen Mira Nair’e teşekkür eden Mamdani, Hindistan’ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru’nun “Kaderle Buluşma” konuşmasından alıntı yaparak, “Tarihte nadir gelen bir an bu” sözleriyle zaferinin önemini vurguladı.

Ana rakibi Andrew Cuomo’nun yenilgiyi kabul etmesinin ardından Mamdani, “Bir siyasi hanedanlığı devirdik” diyerek New York’ta yeni bir dönemin başladığını söyledi.

PARA BABALARI ZEYTİN DALI UZATTI

Mamdani, rekor katılımlı bir seçimle kazandığı zaferin ardından kentin finans çevrelerinden temkinli bir destek aldı.

Wall Street’in önde gelen isimleri, zenginlere daha fazla gelir vergisi getirmek isteyen Mamdani'ye uzun süredir şüpheyle yaklaşıyordu.

Mamdani, yüksek gelir sahiplerine yeni vergiler getirme sözü vermiş ve finans ile emlak sektörlerindeki güç odaklarını sık sık eleştirmişti.

Ancak seçim kampanyasının son haftalarında, önde gelen iş insanlarıyla görüştü. New York'un en zenginler, şimdi belediye başkanıyla işbirliği peşinde

Yatırım bankası Evercore’un onursal başkanı Ralph Schlosstein, “Bu seçim olağanüstü bir katılımla geçti. Halkı heyecanlandırmayı başardığı için hakkını vermek gerekir. Artık herkesin bir araya gelme zamanı” dedi.

'ASLINDA ŞEHRİ YÖNETEN 50 KİŞİ VAR'

Ancak bazı finansçılar hâlâ temkinli. Bir fon yöneticisi, “Dünyanın en kapitalist şehrinde bir sosyalist yönetimi kaldıramayız” derken, bir başka yatırımcı da Mamdani’nin ekonomi ve dış politika konularında fazla katı olduğunu söyledi.

Mike Bloomberg'in belediye başkanlığı döneminde görev yapmış, Wall Street'te uzun yıllar yönetici olarak çalışmış Robert Steel, şu anda en önemli konunun Mamdani tarafından seçilecek "birkaç çalışan" olduğunu söyledi.

Steel, “Şehri gerçekten yöneten 30 ila 50 kişi var” dedi. Bu kişilerin kimler olacağının asıl önemi taşıyacağını ifade etti.

MAMDANİ KİMDİR?

Müslüman sosyalist siyasetçi.

- ABD’de 2 Temmuz 2025'te açıklanan resmî sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazandı.

- New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkan adayı.

- Uganda’dan sürülen Hintli Müslüman bir ailenin oğlu olarak, göç hikâyeleriyle ve direniş anılarıyla büyüdü. Annesi, Bollywood’un ünlü sesi Vasundhara Das.

- Zohran Mamdani, kira krizine karşı mücadelesi ve Filistin’le dayanışmasıyla New York’ta yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

- Andrew Cuomo’yu geride bırakarak kazandığı zafer, Demokrat Parti’de genç, göçmen ve adalet yanlısı kuşağın yükselişini simgeliyor.

- Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadediyor.