Virginia State Üniversitesi’nin kampüsü içerisindeki öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Chesterfield County polisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olay yerine ulaştığında 5 kişinin silahla yaralandığını belirlediği aktarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu belirtilirken, diğer 4 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

KAMPÜS GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Virginia State Üniversitesi yönetimi, saldırının ardından kampüste güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Açıklamada, olayda birden fazla şüphelinin bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Güvenlik gerekçesiyle üniversite kampüsüne giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması ve saldırının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.