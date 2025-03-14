New York Post'ta James Norris’in aktardığı örneklerde görüldüğü gibi, bazı durumlarda bu ilaçlar istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

137 kilo ağırlığında bir tamirci, Mart 2023’te GLP-1 sınıfına ait Mounjaro ilacını düşük dozda kullanmaya başladı. Bir yıl sonra doktorunun önerisiyle dozunu 1,5 miligramdan 2,5 miligrama yükseltti. Ancak bu süreç beklenmedik bir sağlık sorununa yol açtı. New Jersey, Roxbury'de yaşayan adam, bir sabah sol gözünde bulanık görmeyle uyandı. İki hafta içinde aynı problem sağ gözünü de etkiledi.

Başlangıçta bir sinüs enfeksiyonundan şüphelenen James Norris, "Ne olduğunu bilmiyordum" diyerek yaşadığı belirsizliği ifade etti. Ancak yapılan bilgisayarlı tomografi taramasının ardından bir nöro-oftalmolog, Norris’e nadir bir durum olan arteritik olmayan ön iskemik optik nöropati (NAION) teşhisini koydu. Bu rahatsızlık, optik sinire giden kan akışının kesilmesi sonucu ani görme kaybına yol açıyor ve 100.000 kişide yalnızca iki ila on vakada görülüyor.

KÖRLÜK RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA

JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, iştah kesici ilaçları kullanan kişilerde bir gözlerini kaybetme olasılığı dört kat daha fazla. Yaklaşık 15 milyon Amerikalıya Ozempic veya Wegovy reçete edildiği göz önüne alındığında, bu bulgu kayda değer bir öneme sahip. Üstelik bu, yalnızca bir rastlantı değil. The Lancet dergisinde geçen Aralık ayında yayımlanan bir çalışmaya göre, ABD'de yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü ve çocukların üçte birinden fazlası aşırı kilolu veya obez durumda.

San Diego’da yaşayan 60 yaşındaki Michael Sabellico, Mart 2024’te kilo vermek ve tip 2 diyabetini kontrol altına almak amacıyla Ozempic kullanmaya başladı. Başlangıçta 84 kilo (185 pound) ağırlığında olan Sabellico, neredeyse mükemmel bir görüşe sahipti.

İlacın 1,5 mg'lık dozunu sekiz hafta boyunca kullanarak 2,2 kilo vermeyi başardı. Ancak, görme sağlığı bu süreçte olumsuz etkilendi. Şimdi, sol gözünde 20/70, sağ gözünde ise 20/30 seviyesinde bir görüşle yaşamını sürdürüyor. Bu durum, iştah kesici ilaçların potansiyel risklerini bir kez daha gündeme taşıyor.

"HAYATIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Cheryl Bovee, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'e karşı dava açtı. 56 yaşındaki eski perakende çalışanı, Şubat ayında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde açtığı davada, şirketin Ozempic ilacını pazarlarken “kullanımına bağlı gerçek riskler konusunda yanıltıcı ve aldatıcı” ifadeler kullandığını ileri sürdü.

NAION hastalığı nedeniyle yasal olarak kör olduğunu belirten Bovee, yaşadığı zorlukları şu şekilde dile getirdi: “Artık çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve mahallemde yürürken bile dikkatli olmak zorundayım. Geceleri hiçbir şey göremiyorum.” New York Post’a yaptığı açıklamada, bu durumun hayatını tamamen değiştirdiğini ifade etti. Bovee’nin davası, iştah kesici ilaçların potansiyel riskleri hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ozempic ve Mounjaro ilaçlarının üreticileri Novo Nordisk ve Lilly, resmi web sitelerinde bu ilaçların olası yan etkileri arasında “görme değişiklikleri”nin bulunduğunu belirtiyor.