Marshall Adaları Cumhuriyeti, kripto para cinsinden ödeme sunulan bir temel gelir programını hayata geçirdi. Guardian'ın aktardığına göre program çerçevesinde, Marshall Adaları'nda ikamet eden her vatandaşa üç ayda bir yaklaşık 200 dolar ödeme sağlanıyor.

İLK ÖDEMELER YAPILDI

İlk ödemeler kasım ayında hesaplara yatırıldı. Vatandaşlar, paralarının banka hesaplarına yatırılmasını, çekle ödenmesini veya devlet destekli dijital cüzdanlar aracılığıyla kripto para cinsinden verilmesini tercih edebiliyor.

Marshall Adaları Maliye Bakanı David Paul, "Hükümet olarak kimsenin zor şartlarda yaşamasını istemiyoruz" diyerek "Kişi başına üç ayda 200 dolar, yılda yaklaşık 800 dolar yapıyor. Çalışmadan geçinmeye yetmez ama insanlar için moral verici olabilir." ifadelerini kullandı.

Hawaii ve Avustralya arasında yer alan takımadada artan maliyetler sebebiyle vatandaşların ülkeyi terk ettiğini dile getiren Paul, bu ödemelerin bir "sosyal güvenlik ağı" olarak tasarlandığını söyledi.

Program çerçevesinde ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin'ler kullanılıyor. 5 ada ve 1125 adacıktan oluşan ülkede para transferlerinin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için bu yöntemin tercih edildiği aktarıldı. Maliye Bakanı Paul de "Blok zincirinin sunduğu fırsatları gördük" dedi.

PARANIN KAYNAĞI ABD'DEN GELİYOR

Temel gelir programı, ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında oluşturulan bir fon tarafından finanse ediliyor. Washington yönetimi, fon aracılığıyla Marshall Adaları açıklarında yıllarca yapılan nükleer silah testlerinin yarattığı olumsuzluklardan dolayı ada yönetimine tazminat ödüyor.

Fonun toplam varlığı 1,3 milyarın üzerinde bulunuyor. ABD, 2027’ye dek fona 500 milyon dolar daha yatırmayı taahhüt etmişti.