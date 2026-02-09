ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın piyasasında görülen sert dalgalanmaların arkasında Çinli yatırımcıların bulunduğunu söyledi.

Fox News’e konuşan Bessent, Çin’de piyasa koşullarının “biraz kontrolden çıktığını” ve yetkililerin bu nedenle marji sıkılaştırmak zorunda kaldığını ifade etti. Altındaki yükselişi klasik bir spekülatif zirve hareketine benzeten Bessent, değerli metallerde spekülatif alımlar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle güçlenen rallinin geçen hafta aniden tersine döndüğünü belirtti.

Piyasalardaki oynaklık, doların ocak ayı başından bu yana ilk haftalık kazancını elde etmesine katkı sağlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yatırımcıların ABD ekonomisi ve şirket kârlılığına yönelik iyimserliğiyle ilk kez 50 bin puanın üzerine çıktı. Kasım ayında yapılacak ara seçimlere dikkat çeken Bessent, bu rekor seviyeyi ABD ekonomisinin sıradan Amerikalılar için fayda sağlayacak bir yükseliş döngüsüne girdiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

YENİ FED BAŞKANI BAĞIMSIZ OLACAK MI?

Fed politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bessent, merkez bankasının bilançosunu küçültmeye yönelik adımlarda temkinli davranmasını beklediğini söyledi. Fed’in bol rezerv rejimine geçtiğini hatırlatan Bessent, bu yaklaşımın daha büyük bir bilanço gerektirdiğini ve kurumun nasıl ilerleyeceğine karar vermek için en az bir yıl bekleyebileceğini ifade etti.

Bessent ayrıca, Başkan Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini ancak Fed’in Amerikan halkına karşı sorumluluğunun farkında olacağını dile getirdi. Perşembe günü Senato’daki oturumda konuşan Bessent, Warsh’ın Trump’ın tercih ettiği şekilde faiz indirimine gitmemesi halinde dava açılıp açılmayacağına karar verecek kişinin Trump olduğunu söyledi.