Amerika Birleşik Devletleri, virüslerin farklı türlerine karşı tek bir aşıyla koruma sağlamayı hedefleyen “evrensel” aşılar için 500 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor.

Wall Street Journal'ın bakanlık iç yazışmalarına ve devlet yatırımlarına dayandırdığı habere göre ABD, artık tek bir aşıyla tüm hastalıklara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, kimyasal olarak etkisizleştirilmiş bütün virüslerden üretilen aşılar geliştirilecek. Bu girişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından “Altın Standart Nesli” olarak adlandırılan bir teknoloji çerçevesinde yürütülüyor.

Bakanlık bu teknolojiyle sadece COVID-19 yerine daha geniş yelpazede virüsler üzerine çalışmayı hedefliyor. Aynı zamanda ikinci bir evrensel grip aşısı ve tüm koronavirüs türlerine karşı etkili olacak aşıların da araştırılması planın içinde yer alıyor.

AŞILARIN TEST SÜREÇLERİ DE DEĞİŞİYOR

Washington Post’un aktardığına göre ise, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, yeni aşıların test süreçlerinde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

Kennedy, “Tüm yeni aşılar, ruhsatlandırılmadan önce plasebo kontrollü güvenlik deneylerine tabi tutulacak. Bu, geçmiş uygulamalardan farklı bir test prosedürü” dedi.

Bu tür deneylerde bir grup insana aşı verilirken diğer gruba etkisiz bir madde uygulanıyor ve sonuçlar karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

Kennedy, uzun yıllardır aşı karşıtı söylemleriyle bilinen ve aşıya karşı yasal mücadeleler yürüten Çocuk Sağlığı Muhafaza (Children's Health Defense) adlı grubun kurucusuydu.

Hangi aşıların bu yeni test prosedürüne tabi tutulacağı ya da sürecin nasıl işleyeceği konusunda Bakanlık henüz net bir açıklama yapmadı.