ABD'li yetkililer sevkiyat rotasının değiştirilerek Çin'e gönderilmesinden şüphelendikleri yapay zeka sevkiyatlarına gizlice konum takip cihazları yerleştirdiler.

Daha önce bildirilmeyen bu uygulamaya dair bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre, bu adımla yapay zeka çiplerinin ABD'nin ihracat yasağı uyguladığı noktalara gönderilen sevkiyatların tespit edilmesi planlanıyor.

ŞİRKETLERE YASAL YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Kaynaklar, bu takip cihazlarının ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarını delerek kâr elde eden kişi ve şirketlere karşı yasal yaptırım hazırlığında kullanılabileceklerini söylediler.

Yapay zeka sunucularına tedarik sağlayan beş ayrı kişi, aralarında Nvidia NVDA.O ve AMD'nin AMD.O çiplerinin olduğu Dell DELL.N ve Super Micro SMCI.O gibi üreticilerden yapılan sevkiyatlarda takip cihazlarının kullanıldığını bildiklerini söylediler.

Beş kaynak, takip cihazlarının sunucu sevkiyatlarının ambalajına saklandığını ancak bunları kimin yerleştirdiğini ve nerede yerleştirildiklerini bilmediklerini belirtti.

ABD, 2022'de Nvidia, AMD ve diğer üreticilerin gelişmiş çiplerinin Çin'e satışını kısıtlamaya başlamıştı.

ABD'nin ihracat kısıtlaması uyguladığı çiplerin ticaretinde aracılık yapan iki Çin merkezli kaynak takip cihazları riski sebebiyle sevkiyat rotası değiştirilen sevkiyatları düzenli bir şekilde teftiş ettiklerini söylediler.