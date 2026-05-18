Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dengeleri değiştirmesi beklenen F-16 savaş uçaklarıyla ilgili askeri kulisleri hareketlendiren çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Belçika’nın güncellenen askeri savunma planlarına göre, Ukrayna ordusunun teslim alacağı F-16 sayısı daha önce ilan edilen 30 uçağın çok üzerine çıkarak sürpriz bir şekilde 53'e ulaştı.

Havacılık uzmanları, Belçika medyasından sızan bu yeni takvimin arkasında Brüksel yönetiminin ABD'den sipariş ettiği yeni nesil F-35 savaş uçaklarını envanterine katmaya başlamasının yattığını belirtiyor.

TESLİMAT SÜRESİ 4 YILA YAYILACAK

Kamuoyuna ilk kez yansıyan bu gizli plana göre teslimat süreci önümüzdeki dört yıla yayılacak. Ukrayna'nın bu yıl dördü eğitim amaçlı olmak üzere ilk etapta 7 uçak alması, ardından kademeli olarak 2029 yılına kadar toplamda 53 adet F-16’lık dev bir filoya kavuşması öngörülüyor.

Ancak askeri uzmanlar bu noktada önemli bir detaya dikkat çekiyor. Söz konusu uçakların tamamının doğrudan cephe hattında muharebeye girmesi beklenmiyor; teknik ömrünü tamamlamak üzere olan jetlerin önemli bir kısmının yedek parça donörü olarak kullanılacağı ve diğer F-16'ların havada kalmasını sağlayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca daha önce ilk uçağı 2025'te teslim edeceğini duyuran ancak son üç yıldır Ukrayna'ya tek bir jet bile göndermeyen Belçika'nın bu lojistik ve siyasi gecikmeleri nasıl aşacağı da merak konusu.