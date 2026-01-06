Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı programda küresel piyasalarda ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamlesinin ardından oluşan fiyatlamaları değerlendirdi. Petrol, altın, gümüş ve borsa cephesindeki son görünümü aktaran Eryılmaz, jeopolitik risk algısının yön değiştirdiğini vurguladı.

PETROLDE BEKLENTİ TERSİNE DÖNDÜ

Eryılmaz’a göre, ABD-Venezuela gerilimi ilk etapta petrol fiyatlarında sert yükseliş beklentisi yaratmış olsa da piyasa bunun aksini fiyatlıyor. Venezuela petrol rezervlerinin ABD’li büyük şirketler tarafından işletileceği beklentisi, arzın orta vadede artacağı algısını güçlendirdi.

Kısa vadede petrol üretiminin 2 milyon varilin üzerine çıkabileceği görüşünün öne çıktığını belirten Eryılmaz, uzun vadede ise bunun için 10 yıla varan bir sürenin konuşulduğunu ifade etti. Bu nedenle petrol fiyatlarında şu aşamada yatay ve hafif negatif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

ALTINDA YENİ GÜVENLİ LİMAN ALGISI

Altın ve gümüş tarafında ise tablo farklı. Eryılmaz, bazı jeopolitik risklerin geride kalmasına rağmen güvenli liman talebinin arttığını belirtti. Bunun nedenini, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından “yeni bir döneme girildiği” algısına bağladı.

Ons altında fiyatın 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıktığını, yüzde 1,7’lik yükseliş yaşandığını aktaran Eryılmaz, 4.414 dolar seviyesini kritik direnç olarak işaret etti. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.440 dolara doğru hızlı bir hareketin gündeme gelebileceğini söyledi. Uzun vadeli yatırımcıların ise 4.200–4.500 dolar aralığında kademeli alımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DAHA GÜÇLÜ

Gümüşteki yükselişin altına kıyasla daha sert olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, yüzde 5’e varan yükselişlerin görüldüğünü belirtti. Altın–gümüş rasyosundaki düşüşün, yükseliş döneminde gümüşün daha güçlü performans gösterebileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Ancak gümüşte yeni pozisyonların riskli olduğunun altını çizen Eryılmaz, 77,7 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde 83,7 dolarlık tarihi zirvenin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

YURT İÇİNDE ALTIN SERTİFİKALARI TEMKİNLİ DAVRANIŞ

Altın S1 ve GMSTRY tarafında aşırı alım koşullarına dikkat çeken Eryılmaz, parabolik yükselişlerin sürdüğünü ancak teknik olarak ısınma sinyalleri verdiğini dile getirdi.

Altın S1’de 91,5 TL seviyesinin altının önemli olduğunu belirten Eryılmaz, bu seviyenin üzerinde güçlü bir düşüş beklemediğini, ancak yeni pozisyonların yüksek risk içerdiğini ifade etti. GMSTRY’de ise 658 TL’nin tarihi rekor olduğunu, bu seviye üzerinde yükselişin teknik olarak sürebileceğini ancak yine temkinli olunması gerektiğini söyledi.

GÖZLER ABD İSTİHRAM VERİSİNDE

Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarını etkileyecek en önemli başlığın ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi olacağını vurguladı. Güçlü bir istihdam verisinin değerli metallerin hızını kesebileceğini, zayıf bir verinin ise faiz indirimi beklentilerini öne çekerek altın ve gümüşe destek verebileceğini söyledi.

Öncü tarım dışı istihdam verisi olarak bilinen ADP ise yarın açıklanacak. Cuma günü ise hem işsizlik verileri hem de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak.

Eryılmaz, piyasalarda nisan ve özellikle temmuz ayı için faiz indirimi beklentilerinin öne çıktığını da ekledi.

BORSALARDA SAVAŞ FİYATLAMASI YOK

Asya piyasalarında güçlü açılışlar yaşandığını belirten Eryılmaz, Japonya ve Güney Kore endekslerinde yüzde 3’e varan yükselişlerin görüldüğünü aktardı. ABD vadeli endekslerinde ise Dow Jones’un yatay negatif, Nasdaq ve S&P’nin yatay pozitif seyrettiğini söyledi.

Genel tabloya bakıldığında piyasalarda savaş fiyatlamasının büyük ölçüde geride kaldığını ifade eden Eryılmaz, küresel risk algısının yeniden şekillendiğini kaydetti.