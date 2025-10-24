ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'de görev gücü grubunun kuruluşuna dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Rubio, Türk Ordusu'nun Gazze'ye gideceğine dair söylentilerle ilgili yaptığı açıklamasında "İsrail istemezse Türkiye giremez" mesajı verdi.

"GAZZE'DE KALICI BARIŞ İÇİN ULUSLARARASI GÜÇ ŞART"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ülkenin güneyindeki askeri-sivil koordinasyon merkezini ziyaret eden Rubio, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'li bakan, Gazze'ye insani yardımların yeniden başladığını doğrularken, "Uzun vadeli hedef, bölgenin yeniden inşası ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi.

NETANYAHU KARŞI ÇIKIYORDU

Geçtiğimiz gün Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişelerini dile getiren Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? ifadelerini kullandı..