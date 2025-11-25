Piyasalar geçtiğimiz haftadan bu yana Fed yetkililerinden gelen açıklamaları takip ediyor. Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar Fed'in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. Yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında yükselişi gündeme getirdi.

ONS ALTINDA YÖN YUKARI

Ons altın ABD'den gelen haberler sonrası yükselişe geçti. Ons altın gece 4 bin 156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek rakamı gördü. Bugün sabah seansında 08.14'te altının onsu 4 bin 145 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin etkisiyle gram altında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altın sabah seansında 08.16'da 5 bin 657 lira seviyesinde seyrediyor. Dün 5 bin 500 liraya kadar gerileyen gram altın, dünden eri 171 lira birden kazandırdı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram atın Kapalıçarşı'da 5 bin 877 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

FED TARAFI PİYASAYI HAREKTLENDİRDİ

Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu söyledi. Fakat daha sonraki adımların, hükümet kapanması sebebiyle geciken veri akışına bağlı olacağını dile getirdi.

Bu yorumlar sonrasında New York Fed Başkanı John Williams’ın geçen Cuma günü yaptığı “ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği” yönündeki açıklamaları geldi.

Piyasalarda şu anda Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yüzde 81 olarak fiyatlanıyor; bu oran geçen hafta yüzde 40 seviyesindeydi.

Hükümet kapanması sebebiyle ertelenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları gibi kritik verilerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

