Yeni yılın ilk haftasıyla birlikte küresel piyasaların yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıların odağında ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri ile Fed’in faiz politikasının olduğunu vurguladı. Yıldırımtürk, bu verilerin özellikle altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD'de tarafında piyasaların beklediği veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam rakamları 50 bin oldu. Tarım dışı istihdam 50 bin gelerek, 60 bin olan beklentinin altında geldi. Verilerin açıklanmasının ardından rekor seviyesi 4 bin 549 dolar olan altının onsu 4 bin 492 dolara kadar çıktı.

Yıldırımtürk, işsizlik verisinin beklentilerden yüksek gelince altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi

Dolar endeksi kritik veri öncesinde 98,99 puanda bulunuyordu. Veriden sonra 98,89 puana geriledi.

Yıldırımtürk, ABD’de daha önce hükümetin uzun süre kapalı kalması nedeniyle ekonomik verilerin gecikmeli geldiğini hatırlatarak, Fed’in bu süreçte karar almakta zorlandığını söyledi. Aralık ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin, Ocak ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali açısından kritik olacağını belirten Yıldırımtürk, “Verilerin olumlu gelmesi faiz indiriminin önünü açar, bu da altın için destekleyici olur” dedi.

ALTINDA DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL

Fed üzerindeki siyasi baskılara ve Jerome Powell’ın 2026 Mayıs’ta görev süresinin dolacak olmasına da dikkat çeken Yıldırımtürk, faiz indirimi konusunda bir tereddüt oluşması halinde altının kısa süreli geri çekilme yaşayabileceğini, ancak bunun kalıcı olmayacağını ifade etti.

MAHKEME KARARI ALTINI ETKİLER Mİ?

Yıldırımtürk, Trump'ın tarifelerinin olası iptal edilmesi kararına ilişkin ise "Öyle bir şey olsa geçici olarak belki bir geri çekilme olur ama temelde para birimine, yani dolara güven olmadığı için onun yerine dediğim gibi altın ikame ediliyor. Öyle olunca da yine o süreç devam edecektir ama biraz ara verir. Fakat Trump tarifeleri hani vazgeçse veya kaybetse bile çevresine saldırmaya devam edecek diye düşünüyorum çünkü bütün amacı ekonomiyi güçlü hale getirmek için belki kendisi için haklı olabilir ama dünyada değişimler söz konusu. O bakımdan o değişimler altına da yansıyor." ifadelerini kullandı.

DALGALANMALAR ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYECEK

Ons altının son dönemde 4.450 dolar seviyesinin altına kalıcı olarak inmediğini belirten Yıldırımtürk, 4.485 dolar direncinin aşılması durumunda 4.500-4.550 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler ve güvenli liman ihtiyacının altını desteklediğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Amerikan doları yerine daha güvenilir bir para bulunana kadar altın ikame olmaya devam edecek. 2026’da dalgalanmalar olsa da ana yön yukarı” değerlendirmesinde bulundu.

SÜRPRİZ ALTINDAN GELMEYECEK

Uzun vadede ons altında 4.650-4.800 dolar seviyelerinin görülebileceğini, yılın ilerleyen dönemlerinde ise 5.000 dolar ve üzerinin dahi gündeme gelebileceğini dile getiren Yıldırımtürk, endüstriyel metallerde de özellikle bakırda sürpriz ve güçlü bir yükseliş beklentisi olduğunu söyledi. Yapay zeka ve enerji yatırımlarının bakır talebini artıracağını kaydeden Yıldırımtürk, gümüşün ise hem altına hem de endüstriyel metallere bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyeceğini ifade etti.

Yurt içine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırımtürk, altın ithalatındaki kotanın iç piyasa fiyatlarını etkilediğini belirterek, gram altında 6.400 TL seviyesinin aşılması halinde 6.500 TL’nin görülebileceğini söyledi. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerinin vatandaşın altına olan ilgisini canlı tuttuğunu vurgulayan Yıldırımtürk, “İlk yarıda gram altının 7.000 TL’ye, yılın ikinci yarısında ise 9.000 TL ve üzerine çıkması sürpriz olmaz” dedi.

Dolar/TL cephesinde ise Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine paralel olarak kurda kademeli yükseliş beklentisini dile getiren Yıldırımtürk, bunun da altın fiyatları üzerinde çarpan etkisi yaratabileceğini sözlerine ekledi.