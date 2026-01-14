Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'da devam eden protestolar nedeniyle güvenlik risklerinin arttığını belirterek, vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.



ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin “yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.



'TÜRKİYE VEYA ERMENİSTAN'A GİDİN'



Yapılan çağrıda, İran'da bulunan ABD vatandaşlarına "İran'ı hemen terk edin. Güvenli bir yol bulursanız karayoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi düşünün" uyarısı yapıldı.



İran'dan ayrılma seçeneği olmayan ABD'lilere yönelik uyarılarda ise "Gösterilerden uzak durun, dikkat çekmemeye çalışın ve çevrenizdeki insanların kim olduğunun farkında olun. Son dakika haberleri için yerel medyayı takip edin. Planlarınızı değiştirmeye hazır olun. Telefonunuzun şarjının dolu olduğundan emin olun ve durumunuz hakkında ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirmek için onlarla iletişim halinde kalın." ifadelerine yer verildi.







