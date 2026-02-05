ABD ve İran arasındaki krizde gerilim söndürülemiyor. Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Yapabileceğimiz ve yapmış olduğumuz şey, ülkede bir dolar kıtlığı yaratmaktır. Bu strateji, Aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla hızlı ve görkemli bir doruk noktasına ulaştı. Bankaya hücum edildi. Merkez bankası para basmak zorunda kaldı."

'FARELER GEMİYİ TERK EDİYOR'

"- İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bu nedenle İran halkını sokaklarda gördük. İran liderlerinin deli gibi yurt dışına para transfer ettiğini gördük. Yani fareler gemiyi terk ediyor. Bu da sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret."