Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dün yerel saat ile 02,00 civarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktayı bombalamış, birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklanarak ABD'ye getirilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Böylesine kapsamlı bir operasyonun yalnızca 3 saat sürmesi ve ABD'nin özel operasyon timi Delta Force tarafından tek bir kayıp dahi verilmemesi dünyayı şaşkınlığa uğratılırken, bugün New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirilen Maduro'nun tutuklanma sürecine ilişkin bilinmeyenleri ABD'nin en büyük gazetesi The New York Times yazdı.



MADURO'YA SON TEKLİF: "TÜRKİYE'YE GİT"

New York Times’ın aktardığına göre, Washington yönetimi 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi yönünde ültimatom iletti.

Geçiş görüşmelerine katılan Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırılan haberde, 63 yaşındaki Maduro’ya “yurtdışında rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edildiği, ancak bu önerinin reddedildiği kaydedildi. Ret kararının ardından Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyon için düğmeye bastığı ifade edildi.

ABD'de yayın yapan bir diğer yayın kuruluşu Washington Post da Kasım ayının sonunda Maduro’nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post’a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, “Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor; Erdoğan’ın da Trump’la iyi ilişkileri var” ifadelerini kullanmıştı.