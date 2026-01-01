ABD’li ulusal güvenlik yetkilileri Çarşamba günü Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ya da ona ait konutlardan birini hedef aldığı iddia edilen bir İHA saldırısının gerçekleşmediğini söyledi.

Bu açıklama Moskova’nın Kiev’in Rus lideri öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasına ters düştü. Yetkililer değerlendirmelerinin Rusya’nın anlatısını zayıflattığını vurguladı.

Bir ABD yetkilisine göre bu sonuca Merkez İstihbarat Teşkilatı’nın değerlendirmesi de dayanak oldu. Değerlendirmede Putin’e yönelik bir saldırı girişimi tespit edilmedi.

CIA yorum yapmayı reddetti. Aynı yetkili Ukrayna’nın Putin’in ülke konutunun bulunduğu bölge içinde bir askeri hedefi vurmayı amaçladığını söyledi. Ancak hedefin konuta yakın olmadığını belirtti.

TRUMP, PUTIN'İ 'BLÖF YAPMAKLA' SUÇLADI

Başkan Trump Çarşamba günü Rusya’nın iddiasına inanmadığını ima eden bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada New York Post’taki bir yazıya ait bir bağlantı paylaştı.

Yazı Ukrayna’nın böyle bir saldırı gerçekleştirmemiş olmasının muhtemel olduğunu savunuyordu. Trump ayrıca, “Putin ‘saldırı’ blöfü Rusya’nın barışın önünde duran taraf olduğunu gösteriyor” diye ekledi.

Bu paylaşım Trump’ın CIA Direktörü John Ratcliffe’ten konu hakkında brifing almasının ardından geldi.

ABD istihbaratının uydu radar ve iletişim dinlemeleri dahil çeşitli yollarla Rus hava sahasını ve ülke içindeki askeri faaliyetleri izlediği belirtildi.

Trump Pazartesi günü gazetecilere Putin’in kendisine yaptığı telefon görüşmesinde Long Beards olarak bilinen göl kıyısındaki konutunun Ukrayna dronlarıyla hedef alındığını söylediğini aktarmıştı.

Kanıt sorulduğunda da bunun gerçekleşmemiş olmasının da mümkün olabileceğini söyleyip Putin’in o sabah bunun olduğunu söylediğini ekledi.