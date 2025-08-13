Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaşta kritik bir önem taşıyacak Alaska zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trump, Rusya'nın savaşı bitirmemesi durumunda, sert sonuçlarla sonuçlarla karşı karşıya geleceğini söyledi.
ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde belli cevapları alması gerektiğini dile getirirken, gerekli cevapları almadığı takdirde ikinci görüşmenin olmayacağını bildirdi.
Trump, birinci görüşmenin olumlu geçmesi durumunda ikinci görüşme olacağını ve bu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Putin arasında olacağını belirtti.