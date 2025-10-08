Suriye'de terör örgütü SDG/ Ypg ile güvenlik güçleri arasında 1 gün süren çatışmalarda ateşkes sağlandı. Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile tam kapsamlı ateşkes anlaşmasının sağlandığını açıklarken, ülkede ilginç gelişmeler yaşanıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir saldırı planlayıcısının ölümüyle sonuçlanan bir saldırı düzenlediğini ifade etti.

OPERASYON 2 EKİM'DE YAPILDI

CENTCOM'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada operasyonun 2 Ekim günü düzenlendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 2 Ekim'de Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir saldırı planlayıcısının ölümüyle sonuçlanan bir saldırı düzenledi.

Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed, El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Ensar el-İslam'ın bir üyesiydi.

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını engellemek ve engellemek için hazır durumda." dedi."