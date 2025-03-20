ABD, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaza ödeme yapmasına olanak tanıyan yaptırım muafiyetinin süresini Mayıs ayına kadar uzattı. Yetkililere göre, Aralık ayında verilen üç aylık muafiyetin süresi dolmak üzereyken, Washington yeni bir uzatma kararı aldı.
Bloomberg haber ajansında yer alan ve konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırılan haberde, Aralık ayında alınan üç aylık muafiyet süresinin bugün dolduğu ifade edildi.
Konu hakkındaki sorulara Enerji Bakanlığı cevap vermedi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ulaşılamadı.