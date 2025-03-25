ABD'de Savunma Bakanı, Başkan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi isimlerin bulunduğu mesajlaşma grubunda, ABD'nin Yemen'e olan saldırıları konuşuldu. Bu konuşmalar daha sonra da basına sızdırıldı.

Üst düzey isimler, ABD tarafından Yemen’e düzenlenen askeri operasyonla ilgili gizli bilgileri, yanlışlıkla bir gazeteciyle paylaştı. Bu bilgiler, Signal mesajlaşma uygulamasından, resmi olmayan bir grupta konuşuldu.

Yanlışlıkla gruba alınan The Atlantic dergisi baş editörü Jeffrey Goldberg, saldırı başlamadan önceki samimi olduğu kadar endişe verici konuşmalara şahit oldu.

NELER KONUŞULDU?

Jeffrey Goldberg, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz tarafından gruba eklendi. Görüşmeler sırasında Avrupa’nın “bedavacılığı” eleştirildi. Husilere yapılacak herhangibir saldırı karşılığında Avrupa ve Mısır'ın 'bedel ödemesi gerektiği' belirtildi.

Özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan yardımcısı J.D. Vance'ın aktif olduğu grupta, operasyonun finansal yükünün Avrupalılara yüklenmesi gerektiği konuşuldu. Konular arasında Husi hedeflerine yapılan saldırının detayları ve bunun bölgesel etkileri de yer aldı.

Mesajlarda, Husi tehdidinin Avrupa’nın sorunu olduğu iddia edildi. J.D. Vance, saldırının petrol fiyatlarını artırabileceğini ve Amerika’yı gereksiz yere riske attığını söyledi. Vance,“Bu bir hata olabilir,” diye yazdı.

Waltz, operasyonun maliyetini hesaplayıp Avrupalılara yansıtma fikrini dile getirdi. Trump’ın danışmanlarından biri olduğu düşünülen Stephen Miller ise, “Eğer bu kadar ağır bir bedelle seyir özgürlüğünü sağlıyorsak, ekonomik karşılığı da olmalı,” yorumunu yaptı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, mesajların gerçekliğini doğruladı. Konsey sözcüsü Brian Hughes, “Şu an için mesajların özgün olduğu görülüyor. Yanlışlıkla eklenen numarayla ilgili bir inceleme başlatıldı,” dedi.

TEK KELİMEYLE 'DELİLİK'

Hughes ayrıca bu mesajların yetkililer arasındaki politika koordinasyonunun derinliğini gösterdiğini ve operasyonun başarısının güvenlik tehdidi oluşturmadığını savundu. Buna rağmen, mesajların sızması dünyada büyük bir şaşkınlık, kimilerinde ise öfke uyandırdı.

Trump, mesajlarla ilgili sorulara yanıt verirken, “Bu sohbet hakkında hiçbir bilgim yok,” dedi. Ardından haberi yayımlayan dergiye yüklenerek, “Atlantic benim için bitmiş bir dergi. Zaten iflas ediyorlar,” ifadelerini kullandı.

Demokrat siyasetçiler durumu ciddiyetle ele aldı. Senatör Jack Reed, “Eğer doğruysa, bu şimdiye kadar gördüğüm en feci güvenlik ve mantık ihlallerinden biri,” dedi.

Cumhuriyetçi isimler de sessiz kalmadı. Kongre üyesi Mike Lawler, “Gizli bilgiler güvenli olmayan kanallardan paylaşılmaz. Hele ki güvenlik yetkisi olmayan gazetecilere asla,” açıklamasını yaptı.

Avrupa’dan gelen tepkiler de sertti. Bir diplomat, “Bu adamın düşünce yapısı inanılmaz,” derken, bir diğeri durumu kısaca "delilik" olarak tasvir etti.