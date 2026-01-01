Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Çin'in Nanjing kentindeki tesislerine çip ekipmanı tedarik edebilmek için ABD'den yıllık ihracat lisansı aldığını bildirdi. Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC Nanjing'e, ABD ihracat kontrollerine tabi ürünlerin her bir tedarikçi için ayrı lisans alınmasına gerek kalmadan tedarik edilmesine olanak tanıyan yıllık ihracat lisansı verdi." ifadesini kullandı. Lisansın, mevcut "Onaylanmış Son Kullanıcı (VEU)" programı kapsamındaki iznin 31 Aralık 2025'te sona ermesinden önce verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu lisans, fabrika operasyonlarının ve ürün teslimatlarının kesintisiz şekilde sürdürülmesini güvence altına alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu. TSMC eylül ayında, Nanjing'deki fabrikası için VEU programı kapsamındaki yetkilerinin 31 Aralık 2025'ten itibaren iptal edileceğine dair ABD yönetiminden bildirim aldığını açıklamıştı. Söz konusu açıklamada, şirketin durumu değerlendirip ABD hükümeti ile iletişime geçmek dahil uygun önlemleri aldığına işaret edilerek, TSMC'nin Nanjing fabrikasının kesintisiz çalışmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulanmıştı. VEU programı kapsamında yabancı çip üreticilerinin Çin'de yarı iletken üretimi için ABD menşeli malların, yazılımların ve teknolojilerin çoğunu lisanssız ihraç etmesine izin veriliyordu. ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı sonunda "ihracat kontrolünde boşluk oluşturan bu açığı" kapattığını açıklamıştı.

