Kaçak göçü önlemek için Almanya önlemleri sıklaştırırken, ABD’den daha sert ve net bir uygulama geldi. Kaçakları düzensiz bir şekilde geri gönderen Trump yönetimi, bu kez aralarında Türklerin de bulunduğu birçok kaçak göçmenin telefonundaki uygulamayı, "Sınır dışı uygulaması", "CBP Home" diye yeniledi.

SINIR DIŞI İÇİN YENİDEN TASARLANDI

Trump öncesi "CBP One" olarak bilinen uygulama ile ülkeye gelenler, nerede olduklarını, nasıl davranacaklarını, nasıl iltica edeceklerini, Meksika sınır geçişlerinde nasıl randevu alabileceklerini ya da ABD ile ilgili çeşitli bilgileri bulabiliyordu. Şimdi bu uygulama, tamamen sınır dışı etmeler için yeniden tasarlandı ve adı da CBP Home olarak değiştirildi, "evine dön“ uygulaması oldu.

"BİZE AYRILMAK İSTEDİĞİNİZİ BİLDİRİN"

ABD Sınır Devriyesi, ABD’de yasa dışı yaşayan kişilerin uygulamayı kullanarak "ayrılmak isteğini" kendilerine bildirebileceğini duyurdu.

BİLDİRİMDE BULUNMAYANLAR SINIR DIŞII EDİLECEK

Bildirimde bulunmayanlar yakalanınca zorla sınır dışı edilecek ve ülkeye tekrar girişleri de yasaklanacak. Kendisi gidenler, bir zaman sonra ülkeye giriş hakkını koruyacak.

Açıklamada, "CBP Home, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) tarafından çeşitli hizmetlere erişmenizi sağlayan mobil bir uygulamadır. Yabancılar artık, bu uygulama ile ABD hükümetine ülkeden ayrılma niyetini bildirebilir. Ayrıca sınırlarda bekleme sürelerini kontrol edebilir. CBP Home mobil uygulaması ücretsiz olarak indirilebilir" denildi.