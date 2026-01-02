Amerika Birleşik Devletleri Rusya için en üst seviyedeki seyahat uyarısını yeniledi. ABD vatandaşlarının "Rusya'yı bir an önce terk etmeleri için" uyarıda bulundu.

ABD, haksız tutuklamaları ve terör tehdidini öne çıkarıyor. Amerikan vatandaşlarının Rus makamları tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden sorgulanma riski bulunduğunu vurguladı.

Rus güvenlik servislerinin vatandaşları asılsız suçlamalarla gözaltına aldığına dair geçmiş örnekler hatırlatıldı.

Bakanlık, "Rusya'daki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmelidir çünkü yerel makamlar Amerikalıları çoğu zaman hiçbir haklı gerekçe sunmadan sorguluyor ve tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.

Güvenlik birimlerinin Amerikan vatandaşlarını adil yargılama haklarından mahrum bıraktığına dikkat çekildi.

UKRAYNA'DAN TERÖR SALDIRISI İDDİASI

Bu açıklamadan kısa süre sonra Ukrayna istihbarat ajansı FISA, Rusya'nın kendi ülkesinde 6 Ocak günü bir 'sahte terör saldırısı' düzenleyeceğini iddia etti.

Açıklamaya göre Rusya, kendi ülkesi içinde birçok sivilin hedef alınacağı bir saldırının gerçekleşmesini sağlayacak. Bu saldırıyı da Ukrayna'ya bağlayacak.

Bu iddiayı destekleyen hiçbir kanıt sunulmadı. Ancak ABD'nin vatandaşlarının acilen dönmesi için uyarı yayınlaması dikkat çekti.