ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Venezuela ve Maduro’ya yönelik tehditlerini yineledi. Bu hafta ABD merkezli Washington Post, ABD’nin dışarıdan olası bir müdahalesiyle Venezuela’da darbe yapılabileceği ve Maduro’nun Türkiye’ye sürgün edilebileceği iddialarına yer vermiş, iddialar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Graham, bu iddialara bir göndermeyle X hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE İMASIYLA TEHDİT ETTİ

”Başkan Trump’ın, arka bahçemizde yer alan ‘uyuşturucu hilafeti’ ülkeleriyle, başta Venezuela olmak üzere, mücadele konusundaki kararlılığını gerçekten takdir ediyor ve buna saygı duyuyorum. On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika’yı zehirleyen bir narko-terörist devleti kontrol ediyor ve Hizbullah gibi uluslararası terör örgütleriyle ittifaklar kurdu. ABD mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığından suçlanmış, gayrimeşru bir lider ve Venezuela’daki kontrolünü bir korku saltanatıyla sürdürüyor. Başkan Trump’ın bu çılgınlığı Venezuela’da sona erdirmeye yönelik güçlü kararlılığı, sayısız Amerikalının hayatını kurtaracak ve Venezuela’nın güzel halkına yeni bir yaşam fırsatı verecektir. Bu mevsimde Türkiye ve İran’ın çok güzel olduğunu duyuyorum…”

Washinton Post’un haberinde, ismi belirtilmeyen bir ABD yetkilisinin, “Türkiye Maduro için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın Trump ile iyi ilişkileri var. Bu senaryolar düşünülüyor ve üzerinde çalışılıyor” ifadelerine yer verilmişti. Haberde ayrıca, olası bir sürgün planında Türkiye’nin Maduro için güvenli bir ülke olabileceği; ABD’nin de böyle bir senaryoda Maduro’nun Türkiye’ye giderse iade edilmeyeceğine dair garanti vermeyi değerlendirdiği belirtilmişti.