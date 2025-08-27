ABD Ticaret Bakanlığı, korozyona dayanıklı çelik ürünlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar sonucunda anti-damping ve telafi edici vergilerin devamına karar verdi. Karar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden yapılan toplam 2,9 milyar dolarlık ithalatı kapsıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme; Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli ürünleri etkiliyor.

ANTİ-DAMPİNG NEDİR?

İhracatçının bir malı dış pazarda, iç piyasadaki satış fiyatının altında satması “damping” olarak tanımlanır. Bu durumun yerli üreticileri haksız rekabetle baskılamasını önlemek için anti-damping vergileri uygulanır. Telafi edici vergiler ise ihracata konu üründe devlet sübvansiyonu tespit edilmesi halinde devreye girer.