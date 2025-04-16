Beyaz Saray'dan Salı günü yapılan açıklamaya göre, ABD, Çin'e misilleme önlemleri nedeniyle yüzde 245'e varan yeni bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Salı günü geç saatlerde açıklanan Beyaz Saray'ın son idari emri, hayati kaynak ithalatlarına yönelik bir ulusal güvenlik soruşturması başlattı. Emir ayrıca 2 Nisan'da duyurulan karşılıklı tarifeler için açıklamalar içeriyordu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Çin, misilleme eylemleri sonucunda ABD'ye yaptığı ithalatta %245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." denildi.

"Başkan Trump, birinci gün Amerika ekonomisini yeniden harika hale getirmek için "Amerika Önce Ticaret Politikası"nı başlattı" denildi.

"75'ten fazla ülke yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere çoktan bir araya geldi. Sonuç olarak, bu görüşmeler sırasında Çin hariç, kişiselleştirilmiş yüksek tarifeler şu anda duraklatıldı. Çin misilleme yaptı," diye ekledi.

"Çin, birkaç ay önce ABD'ye galyum, germanyum, antimon ve potansiyel askeri uygulamalara sahip diğer önemli yüksek teknoloji malzemelerinin ihracatını yasakladı.

"Çin, bu hafta altı ağır nadir toprak metalinin yanı sıra nadir toprak mıknatıslarının ihracatını askıya alarak, dünya çapındaki otomobil üreticileri, havacılık üreticileri, yarı iletken şirketleri ve askeri müteahhitlerin önemli bileşenlerinin tedarikini engelledi."

Açıklamada Çin'e uygulanacak gümrük vergisi oranının tam olarak ne kadar olacağı belirtilmedi ancak gümrük vergisi oranının yüzde 245'e kadar çıkabileceği ima edildi.

Çin, geçen cuma günü ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini %125'e çıkardı. Trump, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini %145'e çıkarırken, diğer ülkelerin mallarına uygulanması planlanan vergileri 90 gün süreyle askıya almıştı.

Beyaz Saray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: