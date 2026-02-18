2026 yılının Şubat ayı, Orta Doğu için diplomatik umutlar ile askeri tehditlerin iç içe geçtiği bir döneme sahne oluyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde Umman aracılığıyla yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlanırken, masadaki olumlu havaya karşılık sahadaki askeri hareketlilik "savaşın eşiği" yorumlarını güçlendiriyor.

'DİEGO GARCİA ÜSSÜ HAZIR'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran yönetimine yönelik en sert uyarılardan birini yaparak, diplomasinin tek seçenek olmadığını hatırlattı. Leavitt, "İran'a saldırı için birçok gerekçe öne sürülebilir. Anlaşma yapmaları akıllıca olur; aksi takdirde ABD'nin Diego Garcia Üssü'nü kullanması gerekebilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki stratejik üssünü ve uzun menzilli bombardıman uçaklarını devreye sokabileceği şeklinde yorumlandı.

PEZEKİŞYANİ: "SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA BOYUN EĞMEYİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde gerçekleştirdiği temaslar sırasında ABD'nin tehditlerine yanıt verdi. ABD’nin demokrasi söylemlerinin bir "aldatmaca" olduğunu savunan Pezeşkiyan, şu mesajları verdi:

"ABD, Venezuela'nın petrolünü istediği gibi bizim de kaynaklarımıza göz dikmiş durumda. Biz savaşmak istemiyoruz, savaşı kenara bırakmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa asla boyun eğmeyiz."

'DEVASA ARMADA' YOLDA

Diplomatik görüşmeler sürerken ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

İngiltere'deki üslere F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları ile AWACS komuta kontrol uçakları sevk edildi. Başkan Trump'ın "devasa Armada" olarak nitelediği USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki deniz gücü Orta Doğu'da konuşlandırıldı. Sinyal istihbarat ve deniz devriye uçaklarının Hürmüz Boğazı ve Akdeniz hattındaki uçuşları sıklaştırıldı.

Tehditlerin gölgesinde Cenevre’de yapılan 3,5 saatlik görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, muhtemel bir anlaşma metni üzerinde çalışılması konusunda mutabık kalındığını ve "anlaşma yoluna girildiğini" duyurdu. ABD tarafını temsil eden Steve Witkoff ve Jared Kushner ise sessizliğini korurken, tarafların iki hafta sonra yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.