ABD'nin 2026 Savunma Bütçesi paketi yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle geçirilmesini talep ettiği 981 milyar dolarlık bütçe, ordunun yeniden yapılandırılmasından "müttefik güçlere yardım paketine" kadar birçok madde içeriyor.

Bu pakete göre Suriye'de "IŞİD'le mücadele eden önceden incelenmiş" gruplara 130 milyon dolar destek paketi sunuldu.

Bu destek, doğrudan YPG terör örgütüne bağlı SDG'ye gönderilecek. ABD, SDG'ye desteğini sürdürüyor.

PEŞMERGE'YE 213 MİLYON DOLAR

Irak'taki Peşmerge de dahil olmak üzere Irak'taki güvenlik güçlerine de 213 milyon dolar yardım gidecek.

ABD'nin yayınladığı belgede bu kararın sebebi olarak "IŞİD'in sürekli mağlubiyetini garanti almak" gösterildi.

Belgede, Peşmerge güçleri için ayrılan destek de garanti altına alındı. Irak'taki iç anlaşmazlıkların, Peşmerge'ye giden desteği engellemeyeceği vurgulandı.

ABD'NİN 'ESKİ DOSTLARI'

ABD, Barzani'lere bağlı olan Peşmerge güçlerini ve YPG'ye bağlı olan SDG'yi IŞİD'i kontrol altında tutmak amacıyla desteklediğini belirtiyor. Bu destek 2013 yılından beri devam ediyor.

Türkiye ve Suriye, SDG'nin merkezi Suriye hükümetine resmen katılması gerektiğinin altını çiziyor.

10 Mart'ta SDG lideri Mazlum Abdi ve Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, SDG'nin Suriye'ye katılması konusunda anlaştı. Ancak bu anlaşma sürekli geciktiriliyor.