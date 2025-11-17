ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun olası görevden ayrılması halinde ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmesini sağlayacak seçenekler üzerinde çalıştığı bildirildi. Politico’nun haberine göre Washington, Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik senaryoların yanı sıra sonraki adımları da masaya yatırıyor.

TÜRKİYE PLANI MASADA

ABD’li yetkililer, Maduro’nun iktidardan çekilmesi halinde Rusya, Azerbaycan veya Küba’yı tercih etmemesi durumunda Türkiye’nin bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yetkililer ayrıca Venezuela liderinin tutuklanarak ABD’de yargılanması ihtimalinin de değerlendirilen senaryolar arasında bulunduğunu aktardı.

BÖLGEDE SULAR ISINDI

16 Kasım gecesi uçak gemisi USS Gerald Ford öncülüğündeki ABD donanma grubunun Karayip Denizi’ne girdiği bilgisi paylaşıldı. ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll, gerektiği takdirde kara birliklerinin Venezuela’da konuşlandırılmaya hazır olduğunu doğruladı.

ABD VENEZUELA'DAN NE İSTİYOR

ABD yönetimi, Maduro hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yetersiz kalmakla suçluyor. Trump yönetiminin CIA’e Venezuela’da gizli operasyon yürütme yetkisi verdiği iddia edilmişti. Her ne kadar Trump, 3 Kasım’da “ABD’nin Venezuela ile savaşma niyetinde olmadığını” söylemiş olsa da, sonrasında Karakas’a yönelik stratejinin “belirlendiğini” ifade etmişti.

Bu süreçte Maduro, Latin Amerika’da barışın korunması için “sıradan Amerikalıları” Bolivarcı Cumhuriyet’e destek vermeye çağırdı. Beyaz Saray’ın Venezuela muhalefetiyle temas halinde olmasına rağmen, muhalefetin ülkenin geleceğine dair kritik müzakerelere dahil edilmediğini belirtiyor.