ABD, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi İbrahim Resul’ün sınır dışı etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Resul'un artık "ülkemizde hoş karşılanmadığını" açıkladı.

Rubio, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Resul’u "Amerika ve Başkan Donald Trump’tan nefret eden ırkçı bir siyasetçi" olarak tanımladı.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı "üzücü" olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Rubio’nun açıklaması, Breitbart tarafından yayımlanan bir makaleye dayandırıldı. Makale, Resul'un Trump yönetimi hakkında yaptığı eleştirileri içeriyordu.

Resul, çevrimiçi bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Donald Trump’ın başlattığı şey, içeride ve dışarıda, iktidardakilere karşı bir üstünlük kurma girişimi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca MAGA hareketinin, ABD’deki demografik değişimlere bir tepki olduğunu ve beyaz seçmen oranının yüzde 48’e düşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Rubio, bu açıklamaların ardından Resul’ü "istenmeyen kişi" ilan etti.

SOĞUK SAVAŞTA BİLE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana giderek gerildi. ABD Başkanı geçen ay imzaladığı bir kararnameyle Güney Afrika’ya yönelik yardımları durdurdu.

Beyaz Saray açıklamasında, Güney Afrika’nın "dünya sahnesinde kötü niyetli kişi ve grupları desteklediği" ve "masum azınlık çiftçilere yönelik şiddet saldırılarına göz yumduğu" öne sürüldü.

Washington, Güney Afrika’daki yeni Mülksüzleştirme Yasası’nın Afrikaner halkı hedef aldığını iddia ederken, Güney Afrika hükümeti bu suçlamaları reddetti.

ABD’nin bir büyükelçiyi sınır dışı etmesi nadir görülen bir adım olarak değerlendirildi. Associated Press, Soğuk Savaş döneminde bile ABD ile Rusya’nın birbirlerinin üst düzey diplomatlarını sınır dışı etmediğini hatırlattı.

Resul, 2010-2015 yılları arasında da Güney Afrika’nın Washington Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2025’te yeniden atanmıştı.

Cape Town doğumlu olan Resul, dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte yalnızca beyazların yaşayabileceği bir bölgeden zorla çıkarılmıştı. Bu deneyimin, siyasi bilincinin oluşmasında belirleyici bir rol oynadığını söylemişti.