Rubio’dan Trump Savunusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı, Fox News’in bir diğer yayınında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya soruldu. Rubio, Trump’ın küresel siyasetteki rolünü öne çıkararak eleştirilere sert yanıt verdi.

Rubio, “Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” dedi.

“Trump Dünyanın Vazgeçilmez Lideri”

Rubio, Trump’ın sadece ABD için değil, küresel siyaset için de kritik bir figür olduğunu savundu. Son aylarda Trump’ın Kongo–Ruanda, Azerbaycan–Ermenistan, Tayland–Kamboçya ve Hindistan–Pakistan arasındaki krizlerde arabuluculuk yaptığını öne süren Rubio, Gazze konusunda da iddialı konuştu:

“Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için dünyada tek şansı olan lider Trump’tır” ifadelerini kullandı.