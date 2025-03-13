Kanada’da bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna politikası ve ticaret tarifeleri nedeniyle yaşanan gerginliklerin gölgesinde toplantılarına başladı.

G7 ülkeleri olan Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı zirvede, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suudi Arabistan’daki Ukrayna-Rusya savaşı hakkındaki barış görüşmelerine dair bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kiev, 30 günlük ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak zirve öncesinde, ülkelerin ortak bir bildiri üzerinde uzlaşmakta zorlandığı bildirildi.

Trump'ın tarifeler ve basın açıklamalarıyla sıkıştırdığı Kanada'da düzenlenen toplantıda, Rubio'yu gergin bir atmosfer bekliyor.

TARİFELERDEN SONRA İLK BULUŞMA

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi koyması, Kanada ve Avrupa Birliği’nin hızlı bir şekilde misilleme yapmasına yol açtı.

Washington, Ukrayna konusunda belirli kırmızı çizgiler belirleyerek Rusya’nın yasadışı petrol taşımacılığına dair ayrı bir açıklamaya karşı çıktı.

Aynı zamanda Çin’e karşı daha sert bir dil kullanılmasını talep etti. Rubio, ABD’nin süreci ileriye taşıdığını gösterecek bir G7 bildirisi hazırlanması gerektiğini savundu.

Ancak diplomatik kaynaklara göre, Suudi Arabistan’da elde edilen olumlu sonuçların en azından Ukrayna konusundaki müzakereleri yumuşatabileceği belirtiliyor.

PEKİ YA UKRAYNA?

Trump, 20 Ocak’ta göreve geri dönmesinden bu yana Ukrayna konusunda daha mesafeli bir politika izleyerek müttefiklerinden daha fazla yük paylaşmalarını talep etti ve Moskova ile ilişkileri geliştirmeye çalıştı.

Japonya gibi ABD’nin güvenlik garantilerine büyük ölçüde bağımlı ülkeler bile Washington’un yeni yaklaşımından rahatsız oldu. Bir Avrupalı diplomat, yaşanan gerginlikleri ironik bir şekilde "Belki G8’i beklemeliyiz" diyerek değerlendirdi.

Trump, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle G8’den çıkarılmasının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra Moskova’nın gruba geri alınabileceğini öne sürmüştü.

Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler, Trump’ın Kanada’ya yönelik sert söylemleri ve tüm ithalatı kapsayacak tarifeler uygulama tehdidi nedeniyle tarihi bir düşük seviyeye geriledi.

'51. EYALETTE' TOPLANTIYA KATILIYOR

Trump’ın Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma fikrini dile getirmesi, Ottawa’da büyük tepki çekti. Rubio, "Bu zirvede tüm bu konulara odaklanacağız.

Toplantının amacı Kanada’yı ele geçirmek değil" diyerek gerginliği hafifletmeye çalıştı. Ancak Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, görüşmelerde ABD’ye karşı sert bir tutum sergileyeceğini belirtti.

"Her toplantıda tarifeler konusunu gündeme getireceğim ve Avrupalılarla ortak bir yanıt koordinasyonu sağlayarak Amerikalılara baskı yapacağım" dedi.

Avrupalı diplomatlar, G7’yi, Rubio’nun ABD dış politikasındaki etkisini doğrudan değerlendirmek için bir fırsat olarak görüyor.

Trump’ın, Dışişleri Bakanlığı dışındaki isimleri Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar birçok konuda müzakerelere dahil etmesi, müttefikleri arasında endişe yaratmış durumda.