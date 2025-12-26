Bella-1 adlı dev petrol tankeri Venezuela’ya giden ve Venezuela’dan çıkan yaptırımlı gemilere uygulanan ABD ablukasından kaçıyordu. Ancak ABD donanması, sonunda tankeri yakaladı.

Asıl ilginç olan ise, ABD donanmasının bu gemiyi "Türkiye menşeili" olarak tanımlaması. ABD'ye göre Bella-1, ofisi İstanbul, Tuzla'da bulunan Louis Marine Shipholding Enterprises şirketine bağlı bir gemi.

ABD'nin açık kaynak yaptırım veritabanına göre bu şirket, İran'ın İslami Devrim Muhafızları'na destek vermekten yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar, 2023 yılında devreye girdi.

Bu duruma göre ABD'nin çıkartma yapmaya hazırlandığı gemi, Türkiye menşeili bir tanker. Ancak bu şirketin kim veya kimler tarafından işletildiği bilinmiyor.

DONANMA 5 GÜN BELLA-1'İ KOVALADI

Yetkililer, Bella-1 isimli geminin geçen hafta sonu sıra dışı bir hamle yaptığını belirtiyor. U dönüşü yapan tanker, ABD'nin çıkartma talebini reddetti ve tam hızla Venezuela’dan uzaklaştı.

ABD donanması, gemiyi 5 gün boyunca takip etti. ABD’li yetkililere göre Sahil Güvenliği ile ABD ordusu gemiye zorla çıkmak için bölgeye ek personel ve silah sevk etti

Bu birlikler arasında gemilere zorla çıkmak ve içindekileri etkisiz hale getirmek için özel olarak eğitim almış "Deniz Karşılık Ekibi" de vardı.

Arama operasyonu Venezuela petrol sektörüne yönelik yeni karantinanın şimdiye kadarki en tehlikeli anına dönüşebilir.

YASAKLI PETROL TAŞIYORMUŞ

ABD 10 Aralık’tan bu yana Venezuela petrolü taşıyan iki tankere el koydu. Yetkililere göre bu hamle Maduro’nun en önemli gelir kaynağını hedef alıyor.

Ancak Bella-1'in aksine bu gemilerin mürettabatı, ABD donanmasının talebi üzerine hemen teslim oldu. Bella-1 ise kaçtı.

ABD, Bella-1’in yaptırımların hedefindeki Rusya, İran ve Venezuela menşeli petrolü Çin, Küba ve Hindistan gibi alıcılara bağlayan "sahibi belirsiz" bir filonun parçası olduğunu söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı geminin, Filistinli militan örgüt olan Kudüs Gücü ile bağlantıları bulunduğunu belirtiyor.