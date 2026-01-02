Rusya hükümeti, Türkiye şirketine bağlı olan ve ABD donamasının günlerden beri kovaladığı Bella-1 tanker için resmen araya girdi.

Tanker, Rusya'nın yaptırımları atlatmak için kullandığı gölge filosuna ait ve ABD yaptırımları altında.

The New York Times'a konuşan konuya yakın kaynaklar, yılbaşı gecesi Rusya'nın, kovalanan tankerin peşinin bırakılması için mesaj gönderdi.

Tanker krizi tam da Başkan Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması müzakere etmeye çalıştığı hassas bir dönemde patlak verdi.

NYT uzmanlarına göre Rusya'nın bu son müdahalesi, müzakerelere yeni bir pürüz ekleyerek iki ülke arasındaki Venezuela gerilimini daha da tırmandırabilir.

RUSYA, BELLA-1 KORUMASI ALTINA ALDI

Amerikan kuvvetleri, Bella-1 isimli tankeri yaklaşık iki haftadır adım adım izliyor. İran'dan yola çıkan gemi, Karayip Denizi'nde durdurulmak istenince rotasını Atlantik'e çevirerek kaçmaya başladı.

ABD makamları, geminin geçerli bir ülke bayrağı taşımadığını ve bu yüzden uluslararası hukuka göre "vatansız" sayıldığını savunuyor.

Mürettebat ise geminin gövdesine bir Rus bayrağı çizerek Rusya'nın koruması altında olduklarını telsizle bildirdi. Gemi, Türkiye menşeili Louis Marine Shipholding Enterprises'e bağlı.

Buna karşın tanker kısa süre içinde Rusya'nın resmi gemi siciline "Marinera" adıyla ve Sochi limanı kaydıyla giriş yaptı. Beyaz Saray konuyla ilgili resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.

NYT'ye konuşan eski bir yaptırım memuru olan David Tannenbaum, "Rusya'nın bu gemiye bir gecede sağladığı bayrak tescilinin uluslararası hukuk kuralları nezdinde geçerli olup olmayacağı şu aşamada tamamen belirsizliğini koruyor" dedi.

ABD yönetimi, gemiyi ilk yakaladığında bayraksız olduğu için hala yasal olarak el koyma hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

VENEZUELA GEMİLERE ASKERİ ESKORT GETİRECEK

Başkan Trump, Maduro yönetimine baskı kurmak amacıyla Venezuela petrolüne karşı fiili bir abluka uyguluyor. Venezuela ekonomisi büyük oranda Çin'e yapılan ihracat sayesinde ayakta kalabiliyor.

ABD şimdiye kadar Karayipler'de iki tankere el koydu ve yeni operasyonların yolda olduğunu duyurdu. Maduro ise misilleme olarak donanmasına tankerlere eşlik etme talimatı verdi.

Gemilere asker yerleştirme, açık denizlerde Amerikan kuvvetleriyle silahlı bir çatışma riskini ciddi şekilde artırıyor.