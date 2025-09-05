O dönem Venezuelalı güvenlik güçleri, Kolombiya’dan sürat tekneleriyle ülkeye girerek saldırı hazırlığı yapan bir grubu etkisiz hale getirmişti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin destek verdiğini öne sürdüğü bu darbe girişiminde 13 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

BELGESELİN ODAK NOKTASI

Billy Corben ve Jen Gatien’in yönetmenliğini üstlendiği Men of War, eski bir Yeşil Bereli’nin liderliğinde organize edilen bu girişimin perde arkasını açıyor. Paralı askerlerden emekli generallere, siyasi aktörlerden gizli anlaşmalara kadar geniş bir ağı gözler önüne seren yapım, sadece bir darbe girişimini değil, modern çağda özel savaşların ve kişisel hırsların ideolojilerin önüne nasıl geçtiğini aktarıyor.

HOLLYWOOD SENARYOSUNU ARATMAYAN DETAYLAR

Sızdırılan WhatsApp mesajları, Kolombiya ormanlarında kurulan gizli eğitim kampları ve uluslararası çıkar çatışmaları belgesele, casusluk filmlerini aratmayacak bir tempo kazandırıyor. Ancak film, izleyiciye tek bir yanıt sunmuyor; aksine “vatanseverlik mi, dolandırıcılık mı, yoksa bağımsız bir dış politika felaketi mi?” sorularını ön plana çıkarıyor.

ABD’NİN ROLÜNE DAİR SORULAR ARTIYOR

9 Eylül 2025’te vizyona girecek Men of War, yalnızca Venezuela’daki darbe girişimini değil, ABD’nin küresel çatışmalardaki resmi ve gayriresmi rollerini de tartışmaya açıyor. Belgeselin, Washington’un dünya siyasetine müdahalelerine dair yeni tartışmalar doğurması bekleniyor.