ABD yönetimi Venezuela’daki askeri hedeflere yönelik saldırı hazırlığını tamamladı. Kaynaklara göre ABD, Venezeula sınırlarında hedefleri bombalamak için 'saatleri sayıyor'

Miami Herald ve Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, operasyonun Kartel de los Soles adlı uyuşturucu örgütünü çökertmek amacıyla planlandığını söyledi.

Washington, örgütün Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve yakın çevresi tarafından yönetildiğini öne sürüyor.

ABD yetkilileri, kartelin her yıl yaklaşık 500 ton kokaini Avrupa ve ABD’ye taşıdığını belirtti. Bir kaynak, “Maduro’nun zamanı tükeniyor, kaçamayacağını yakında fark edecek” dedi.

HEDEFTE ASKERİ ÜSLER VAR

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ağustosta yaptığı açıklamada Maduro’yu “dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri” olarak tanımlamıştı.

Kaynaklara göre hedefler arasında uyuşturucu üretim tesisleri ve askeri üsler yer alıyor. ABD, Venezuela'daki askeri tesisleri de vurararak Venezuela'yı da doğrudan hedef alacak.

Bondi, Venezuela ordusuna yerleşmiş olan Kartel de los Soles’in Sinaloa ve Tren de Aragua gibi uluslararası ağlarla iş birliği yaptığını söylemişti.

Washington yönetimi Maduro’nun yakalanmasına yardım edecek bilgi karşılığında ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino López de ABD’nin arananlar listesinde yer alıyor.

Trump yönetimi ocak ayında göreve döndükten sonra bazı uyuşturucu örgütlerini terör ve uluslararası suç örgütü olarak tanımladı.

Ardından Karayip Denizi’nde 4 bin 500 askerden oluşan bir görev gücü konuşlandırıldı.

VENEZUELA'YI ÇEVİRDİLER

Operasyonda üç fırkateyn, çıkarma birlikleri, P-8 keşif uçakları ve Porto Riko’daki F-35B savaş jetleri yer alıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ekim sonunda USS Gerald R. Ford uçak gemisini ve ona bağlı muharebe grubunu bölgeye gönderdi.

Washington, bu gücün Venezuela içindeki kartel üslerine nokta operasyonlar düzenleyebileceğini açıkladı.

ABD birlikleri şu ana kadar deniz operasyonları yürüttü ve Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıyan sürat teknelerini hedef aldı.

Yetkililer 61 kişinin öldüğünü doğruladı. Washington şimdi kara hedeflerine yöneliyor.

Uzmanlar bu güç seviyesinin bir işgal için yetersiz olduğunu, ancak hava saldırıları için fazlasıyla yeterli olduğunu söylüyor.