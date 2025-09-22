Küresel piyasalar yeni haftaya ABD’nin büyüme verileri, Fed’in faiz indirimi ve emtia fiyatlarındaki hareketlilikle başladı. Altın tarihi zirvesini yenilerken, Borsa İstanbul pozitif bir seyir izledi. Ancak Fenerbahçe hisselerinde seçim sonrası sert düşüş dikkat çekti.

EMTİA PİYASASINDA YENİ SÜPER DÖNGÜ TARTIŞMASI

Fed’in faiz indirimini diğer kesintilerin izleyeceği beklentisi, emtia fiyatlarında uzun vadeli yükseliş öngörülerini güçlendirdi. Arz kısıtları, yatırımların azalması ve merkez bankalarının genişleyici politikalarıyla yeni bir “süper döngü”nün kapıda olduğu konuşuluyor.

ALTIN ÇİFTE REKOR KIRDI

Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 1 artışla 3 bin 728 dolara, gram altın ise 4 bin 961 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Analistler, Fed’in güvercin adımlarının sürmesi halinde altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

ABD yönetiminin H-1B vizelerine getirdiği yüksek başvuru ücreti kararı küresel piyasalarda temkinli havayı artırdı. Yatırımcılar haftaya karışık bir seyirle giriş yaptı

BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF SEYİR

Geçtiğimiz haftayı güçlü kapanışla bitiren BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başladı. Analistler teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puan seviyelerini direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerini destek olarak takip ediyor.

FENERBAHÇE HİSSELERİ SERT KAYIP YAŞADI

Olağanüstü seçim sonrası yönetim değişikliği ve Süper Lig’de alınan beraberlik, Fenerbahçe hisselerinde sert satışlara yol açtı. Hisse fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,8 düşüşle 12,89 TL’ye geriledi.

Seçim sonrası başkanlık değişiminin ardından ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri yüzde 3’ten fazla gerilerken, Koç Holding hisseleri ise yaklaşık yüzde 3 yükseliş gösterdi.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ MEVDUAT FAİZİNİ İNDİRDİ

TCMB, döviz mevduatlarına uygulanan faiz oranını yüzde 3’ten 2,75’e indirdi. Düzenlemenin, Fed’in geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrası teknik bir adım olduğu belirtildi.