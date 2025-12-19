ABD'li nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından, katilin Yeşil Kart sahibi olduğu ortaya çıkmasıyla ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yurtdışından gelenlerin katıldığı Greencard çekilişlerinin süresiz askıya alınması için çalışmaların başladığını duyurdu.

47 yaşındaki Portekiz asıllı MIT profesörü ve nükleer bilimci Nuno F Gomes Loureriro'nun yeşil kart sahibi eski üniversite arkadaşı tarafından öldürülmesi, ülkede şok etkisi yarattı.

48 yaşındaki Portekiz asıllı Claudio Neves-Valente, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı da gerçekleştirmekle suçlanıyor. Bu saldırda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Neves-Valente, 2 ayrı saldırıda toplama 5 kişiyi öldürmekten aranıyordu. Yerel basına göre saldırgan, MIT'de nükleer fizik için yüksek lisans programına girmiş ancak yarım bırakmıştı.

Polis, Velente'yi Salem'deki bir depoya kadar takip etmişti. Depoya giren polis ekipleri, Velente'yi intihar etmiş olarak buldu.

Bu olaydan sonra Ulusal Güvenlik Bakanı Noem, yeşil kart çekilişlerini mümkün kılan DV1 vize programını askıya alma kararı aldıklarını duyurdu. Programı "bir felaket" olarak tanımladı.