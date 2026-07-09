İran'da, demiryolu hattının bir bölümüne yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırısı nedeniyle Tahran ve Meşhed arasındaki yolcu treni seferleri perşembe günü durduruldu.

İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları, perşembe günü erken saatlerde hattın bir bölümünü vuran saldırının ardından Tahran-Meşhed güzergahındaki yolcu treni operasyonlarının askıya alındığını bildirdi.

Hamaney'in Irak'tan yola çıkacak cenazesine yetişmek isteyen İranlılar yolda kaldı. Cenazeye katılacak kişiler kara yoluyla ulaştırıldı.

Cenaze komitesi, Ali Hamaney’in cenaze töreninin, başlangıçta 9 Temmuz’un erken saatlerinde İran’ın Meşhed kentinde başlamasını planlamıştı.

Saldırı sonrası komite, Hamaney'in toprağa verilme törenini akşam saatlerine erteledi. Sebep olarak "yoğun katılım" gösterildi.

DEMİRYOLUNU ONARMAK İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Demiryolu yetkilileri, teknik ve operasyonel ekiplerin derhal olay yerine sevk edildiğini ve hasar gören bölümün mümkün olan en kısa sürede eski haline getirilmesi için yeniden inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Seferlerin durması nedeniyle yolda kalan yolcuların ise karayolu vasıtasıyla ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Meşhed kentine nakledileceği belirtildi.

Perşembe günü erken saatlerde Mehr Haber Ajansı, ülkenin kuzeyindeki Golistan eyaletinde bulunan Ak Teke Han Köprüsü'nün bir füze ile vurulduğunu duyurmuştu.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili de ABD ordusunun, çarşamba günü düzenlenen saldırıların bir parçası olarak Kuzey İran'daki iki demiryolu köprüsünü seyir füzeleriyle hedef aldığını doğruladı.

Bu gelişme, 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ABD'nin İran ulaşım altyapısına düzenlediği bildirilen ilk saldırı oldu.

CENAZE PROGRAMI NE?

Komite tarafından yapılan açıklamaya göre, Ali Hamaney'in tabutunun yer alacağı cenaze alayı, Meşhed'in ana caddesinden başlayarak defnedileceği yer olan İmam Rıza Türbesi'ne doğru ilerleyecek.

Dün Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da Ali Hamaney için düzenlenen veda töreni, halkın katılım sağlamak amacıyla sokaklara dökülmesi nedeniyle planlanandan uzun sürdü.

Yas etkinlikleri sırasında düzeni sağlamaya yardımcı olan Şii Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) komutanlığı, Kerbela'daki veda törenlerine dört milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Eldeki mevcut bilgiler, tabutun Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 21.00 ile 23.00 saatleri arasında kalkması planlanan özel bir uçuşla Meşhed'e uçurulacağına işaret etti.

Cenazenin Irak'tan İran'a Nakil SüreciKerbela Vilayeti Dini İşler Komitesi'ne göre, yas törenlerinin tamamlanmasının ardından Hamaney'in tabutu Irak'ın Necef kentine geri götürülecek ve ardından İran'daki Meşhed kentine nakledilecek.

28 Şubat'ta öldürülen Hamaney için veda merasimleri 3 Temmuz'da Tahran'da başladı. Hamaney'in naaşı, halkın saygılarını sunabilmesi amacıyla birkaç gün boyunca başkentin en büyük dini ve kamusal kompleksi olan Tahran Musallası'nda tutuldu.

6 Temmuz'da Tahran'da bir yas yürüyüşü gerçekleştirildi ve ardından naaş, İran'ın ana dini merkezi olan Kum kentine nakledildi.

7 Temmuz akşamı ise Hamaney'in tabutu, Necef ve Kerbela'daki veda törenleri için Irak'a götürüldü.