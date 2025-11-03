Bessent, CNN’in State of the Union programında, "Genel olarak iyi durumdayız, ancak ekonominin bazı sektörleri resesyonda. Fed’in politikaları ciddi dağılımsal sorunlara yol açtı" dedi.

Bessent, yüksek mortgage faizlerinin emlak piyasasını baskıladığını ve konut sektörünün özellikle borçlu düşük gelirli tüketicileri olumsuz etkileyen bir durgunluk içinde bulunduğunu söyledi. Genel ekonomik görünümü “geçiş dönemi” olarak tanımladı.

Bessent, hükümet harcamalarındaki kesintilerin bütçe açığının GSYH’ye oranını %6,4’ten %5,9’a düşürdüğünü belirterek bunun enflasyonu azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. "Harcamalar daralıyorsa enflasyonun düşmesi gerekir. Enflasyon düşüyorsa Fed faizleri indirmelidir" dedi.