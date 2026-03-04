İran’a karşı İsrail ve ABD tarafından başlatılan savaş 5. gününe girerken, Tel-Aviv yönetiminin bölgesel planları ortaya çıkıyor. İsrail merkezli JFEED’te yer alan bir analize göre, İran sınırındaki mevzilerin hedef alınması, Tahran’ın sınır hattındaki kontrolünü zayıflatmayı ve İran’ın yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan batı vilayetlerinde PKK/PJAK terör örgütüyle baskıyı artırmayı amaçlıyor.

PKK İRAN’A KAYDIRILACAK

Saldırıların, hâlihazırda Irak’ın Kürt Bölgesi’nde bulunan İran merkezli PKK/PJAK terör örgütünün İran’a geri dönüşünü kolaylaştırabileceği ifade ediliyor. Yerel kaynaklara göre, ABD ve İsrail güçleri, İran’ın batısında, Kürt nüfusun yoğun olduğu ve Irak sınırına komşu olan Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde, Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, sadırıların başladığı cumartesi gününden bir gün sonra, Irak’taki Kürt siyasi liderler Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Bir başka kaynağa göre bu telefon görüşmeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aylar süren perde arkası lobi faaliyetlerinin bir sonucu.

KÜRTLER AYAKLANACAK

İsrail’in, Suriye, Irak ve İran’daki Kürtlerle onlarca yıldır güvenlik, askeri ve istihbarat alanlarında yakın ilişkileri bulunuyor. Bir yetkili, “Genel kanaat ve özellikle Netanyahu’nun görüşü, Kürtlerin sahneye çıkacağı ve ayaklanacağı yönünde” dedi. Iraklı Kürtlerin, İran’daki Kürt azınlıkla derin bağları var ve bu, ABD ve İsrail için bir güç unsuru.

PJAK terör örgütünün 5 bin militanı var

İran ve Irak’ta faaliyet gösteren PKK’nın uzantısı PJAK 2004 yılında İran’da kuruldu. Yıllarca İran’a karşı silahlı eylemlerde bulunan örgütün Suriye ve Türkiye’deki örgüt yapılanmasından militan sevk etmeye başladı. 6 İranlı ayrılıkçı Kürt örgüt ile birleşerek son zamanlarda güç topladığı saha uzmanları tarafından aktarılıyor. “İran Kürdistanı Siyasi Güçler İttifakı” adıyla bir araya gelen grubun PJAK çatısı altında eylem yapacağı açıklandı. Suriye hükümeti ile olan entegrasyon anlaşması sonucu 2 bin ağır silahlı SDG’linin İran’daki PJAK üstlerine kaydırıldığı aktarılmıştı. Öcalan’ın liderliğini tanıyan PJAK, Terörsüz Türkiye sürecine katılmayı ve silah bırakmayı reddediyor.

Savaşları çıkardı, stresten yara oldu

Trump’ın boynundaki döküntü şeklindeki yara dikkat çekti. Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella yaranın ‘önleyici cilt tedavisi’ için kullanılan bir krem nedeniyle olduğunu duyurdu. Kremin ne olduğu ve tedavinin içeriği açıklanmadı.

İSRAİL’İ BEN ZORLADIM

Öte yandan Trump, Oval Ofis’te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir gazetecinin İsrail’in kendisini İran’a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya, “Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü” dedi.

Trump’ın Bakanı’nın Haçlı dövmeleri

ABD Başkanı Trump’ın adını Savunma’dan ‘Savaş Bakanlığı’na çevirdiği ABD Savunma Bakanlığı koltuğunda, fotoğrafta görülen Peter Hegseth oturuyor. Eski bir savaş gazisi olan Hegseth’in kolları ve vücudunda, çeşitli dövmeler var. Kolundaki dövmede ‘Deus Hult” yazılı ve çapraz iki tüfek işareti var. Deus Hult, Latince ‘Tanrı böyle istiyor’ anlamına geliyor. Bu söz Orta Çağ’da, Birinci Haçlı Seferi sırasında (1095), Papa II. Urbanus’un çağrısı sonrası Haçlılar tarafından slogan olarak kullanılmıştı. Göğsündeki haç işareti de yine Haçlılardan kalma.

“Körfez saldırılarını MOSSAD yapıyor”

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İsrail’in Körfez ülkelerini “rakibi” görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü. Carlson, İsrail’in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek “Katar ve S.Arabistan’da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir” diye konuştu. Carlson, Katar ve S.Arabistan’da yetkililerin bombalı saldırı hazırlığında olan Mossad ajanlarını yakaladığını da ileri sürdü. Aramco rafinerisindeki saldırıyla ilgili İran “Biz yapmadık” demişti.

Can kaybı 800’e yaklaştı

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 787’ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, “153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti” denildi. 750’den fazla yaralının olduğu bildiriliyor.

Resmi açıklamalara göre, 28 Şubat’tan bu yana ülke genelindeki 24 eyaletteki askeri tesisler ve stratejik altyapılar hedef alındı.

GIDADA SIKINTI YOK

İran Hükmet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkede gıda sıkıntısı yaşanmadığını açıkladı. Muhacerani, süt ürünleri, pirinç, yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinin piyasada yeterli miktarda bulunduğunu ifade etti.

Yeni savunma bakanı 48 saatte öldürüldü

ABD ve İsrail saldırılarında İran Savunma Bakanı Amir Nasirzade hayatını kaybetmişti. Yerine atanan Mecid Ebneleza’nın da hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya’nın, İran Devrim Muhafızları kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ebneleza’nın öldüğü duyuruldu. Mecid Ebneleza’nın, geçici olarak Savunma Bakanlığı görevine getirildiği ve atamasının üzerinden yalnızca 48 saat geçtiği öğrenildi.

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği vuruldu

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği’ne iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Binada yangın çıktı. Sosyal medyada üstteki fotoğraf viral oldu ama doğrulanmadı.

14. füze dalgasında Tel Aviv’e düşen bombalar

İran Devrim Muhafızlarının başlattığı 14. dalga füze saldırısında dün öğleden sonra Tel Aviv’deki hedefler çok başlıklı füze saldırılarıyla böyle vuruldu. Görüntülere göre İsrail’in savunma kalkanı füzeleri engellemeye yetersiz kaldı.

Katar’daki ABD üssü vuruldu

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık saldırılara karşılık olarak ABD’nin askeri üslerinin de bulunduğu Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) vuruyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi Al Jazeera’ye verdiği demeçte, İran’a ait bir füzenin Katar’ın kuzeyindeki El Udeid Üssü’nde bulunan ABD’ye ait uzun menzilli bir erken uyarı radarını vurduğunu söyledi.

‘ABD KÖR OLDU’

Radar, Körfez’deki en büyük Amerikan erken uyarı radarı. Radarın vurulması “ABD kör oldu” yorumlarına neden oldu.

Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü de hedef alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da, Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırıda, en az 40 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.