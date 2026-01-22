Hipersonik teknoloji yarışında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. GE Aerospace ve Lockheed Martin, "verimlilik boşluğu" olarak adlandırılan temel sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir döner patlamalı motor (RDE) konseptini başarıyla tanıttı.

Mevcut hipersonik füzeler, çalışmak için Mach 3 hızına ihtiyaç duyan ramjet motorları kullanıyor. Bu durum, füzelerin büyük ve ağır roket iticilerle fırlatılmasını zorunlu kılarak menzili kısıtlıyordu.

FÜZELER DAHA UZUN MESAFELER KATEDEBİLİR

Ses hızının beş katından daha yüksek hızlara çıkan hipersonik füzeler, kısa sürede daha uzun mesafeleri kat edebiliyor. Bu sayede savunma altyapılarını zorlayan bir potansiyel sunan yeni teknoloji ABD'yi rakiplerine göre elini güçlendirdi.

ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler bu alanda ellerini güçlendirmek için aralıksız çalışıyordu. ABD bu yönde başarılı adım atan ilk ülke oldu.

GE Aerospace tarafından geliştirilen yeni motor ise şu avantajları sunuyor:

- Yanma, silindirik bir haznede dönen süpersonik bir patlama dalgasıyla gerçekleşiyor.

- Klasik yanma sistemlerine oranla yüzde 25 daha fazla yakıt verimliliği sağlıyor.

- Daha küçük ve hafif yapısı sayesinde füzelerin menzilini artırırken, devasa roket iticilere olan ihtiyacı azaltıyor.

PÜRÜSSÜZ GEÇİŞ YAPABİLİYOR

Lockheed Martin’in projeye katkısı olan yeni taktik hava girişi, Mach 5 ve üzerindeki hızlarda oluşan şok dalgalarını yöneterek yanmanın kararlı kalmasını sağlıyor. Bu sayede sistem, düşük hızlardan hipersonik hızlara (ramjet ve scramjet modları) pürüzsüz bir geçiş yapabiliyor.

Uzmanlar, teknolojinin olgunlaşmasıyla birlikte bu itki sisteminin yalnızca füzelerde değil, geleceğin hipersonik uçaklarında da kullanılacağını öngörüyor.