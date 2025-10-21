Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD'li bir gazetecinin sorduğu bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'i taklit ederek 'anan seçti' diye cevap verdi.

Soru, aslında son derece basitti. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Cuma günü Beyaz Saray’a yaptığı ziyarette kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerden oluşan bir kravat takmıştı.

Bu kravat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir danışmanı tarafından Rusya bayrağına benzetildi ve övgüyle anıldı.

Bunun üzerine ABD'nin sol görüşlü gazetesi Huffpost'tan bir muhabir, Hegseth'in kravatının kim tarafından seçildiğini sordu.

Parnell ise HuffPost’un konuyla ilgili sorusuna “Kravatı anan aldı. Bu kravat vatansever bir Amerikan kravatı, aptal” şeklinde yanıt verdi. Beyaz, kırmızı ve mavi renkler ayrıca ABD bayrağını sembolize ediyor.

Pentagon Basın Sekreteri Kingsley Wilson bu eleştiriyi “Eğer ülkesini baştan aşağı temsil etmek solcu bir blogun gözünde suçsa o zaman Bakan Hegseth suçludur. O, ülkesine ve bayrağına derin bir saygı duyan bir vatanseverdir” diyerek savundu.

Bu olay Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in geçen hafta aynı ABD'li gazeteye verdiği "anan" cevabını akla getirdi.

Leavitt, "Trump ile Putin’in bir sonraki görüşmesinin Budapeşte’de yapılmasını kim seçti" sorusuna "anan seçti" cevabını vermişti.