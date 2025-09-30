Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimaline dair endişeler ve faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi haftanın ikinci gününde de rekor kırdı. Yatırımcılar tarafından güvenli liman talebinin artması, piyasalarda yeni zirveler meydana geldi.

H Ü K Ü MET İ N KAPANMASI NE DEMEK?

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

Dünü 3 bin 3 bin 763 dolar ile 3 bin 832 dolar aralığında geçiren ons altın yeni günde yeni rekor seviyeyi gördü. Yeni günde sabah seansında 08.10'da 3 bin 872 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDAN REKOR

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle gram altında yeni rekorlar yaşanıyor. Dünü 5 nim 17 lira ile 5 bin 162 lira aralığında geçiren gram altın haftanın ikinci işlem gününde yeni bir rekora daha imza attı. Bugün saba seansında resmi rakamlarda gram altın 5 bin 167 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fiyat farkı devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5 bin 313 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 8 bin 661 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

