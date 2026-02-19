İran ve Rusya'dan donanma birliklerinin katılımıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen ortak deniz tatbikatı başladı.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.

İran'ın "Rus-Çin-İran işbirliğini öne çıkaracağını" belirtti tatbikatlarda Rus özel kuvvetleri, İran güçleriyle birlikte ABD'ye karşı gövde gösteri yaptı.

Tatbikatlar, ABD ordusuna ait yüzlerce uçağın İran'ın çevresine akın ettiği, onlarca savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı ve Basra Körfezi'ni kuşattığı bir dönemde geldi.

Rusya, tatbikatlara katıldığını duyurmak dışında bir açıklama yapmazken Çin'den hiçbir açıklama gelmedi.

ABD basınına göre herkesin beklediği ABD saldırısı Cumartesi'den bu ayın sonuna kadar geniş bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilir.

İddiaya göre İran'a karşı yürütülecek olan bu savaş, haftalarca devam edebilir. Hedef ise, İran rejiminin tamamen ortadan kaldırılması, nükleer programın ve İran'ın füze kapasitesinin yok edilmesi.

İran ve ABD arasındaki 2. tur görüşmelerin Cenevre'de gerçekleşmesinden sonra olumlu yorumlar yapılsa da, iki tarafında tehditleri hiç durmadı.

Üçüncü tur bir görüşme yapılmadan, saldırıların gerçekleşme ihtimali olası görünüyor. İran ise ABD'nin baskısına karşı direneceğinin sinyalini verdi. İ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.