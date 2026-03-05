İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Tahran'ın güneybatısında yer alan Parand kasabasında iki okul binasına füze isabet etti. Yerel kaynaklar, patlamaların ardından bölgede büyük panik yaşandığını bildirdi.

SINIFLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber ajansı, saldırı sonrası bir sınıfa ait olduğu anlaşılan enkaz ve hasar fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde dersliklerin kullanılamaz hale geldiği ve çatılardan kopan parçaların sıraların üzerine savrulduğu görülüyor.

YERLEŞİM BİRİMLERİ DE HASAR GÖRDÜ

Saldırının etkisi sadece okul binalarıyla sınırlı kalmadı. Yetkililer, patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda konutta da ciddi maddi hasar meydana geldiğini doğruladı. Saldırıda can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.