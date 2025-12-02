ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "ekonomik refah" anlaşmasında İngiltere'de faaliyet gösteren ilaç şirketleri için genel ortamın iyileştirilmesini kabul ettiği anımsatılarak, anlaşmanın İngiltere'den ilaç şirketlerinin de ABD'ye yatırımlarını sürdürmelerini sağlayarak, ilaç geliştirme ve üretiminde ABD'nin liderliğini güçlendirdiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki ilaç fiyatlandırmasına ilişkin prensip anlaşmasına değinilen açıklamada, bu kapsamda İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) yenilikçi ilaçlara yönelik harcamalarındaki on yıllık düşüş eğilimini tersine çevireceği ve yeni ilaçlar için ödediği net fiyatı yüzde 25 artıracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu taahhütler karşılığında ABD'nin, İngiltere menşeli ilaçları, ilaç bileşenlerini ve tıbbi teknolojileri "232. Madde" tarifelerinden muaf tutacağı belirtilerek, Trump'ın görev süresi boyunca da "301. Madde" soruşturmalarında İngiltere'nin ilaç fiyatlandırma uygulamalarını hedef almaktan kaçınacağı kaydedildi.

"ABD-İNGİLTERE İLAÇ TİCARETİNE DENGEYİ GETİRDİ"

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Amerikan hastaların uzun zamandır diğer gelişmiş ülkelerde daha ucuza satılan aynı ilaçlar için yüksek fiyat ödeyerek farkı sübvanse etmek zorunda kaldığına işaret etti.

İngiltere ile duyurulan yenilikçi ilaçlar için fiyatlandırma anlaşmasının iki ülkede yatırım ve inovasyonu destekleyeceğini vurgulayan Greer, "ABD yönetimi, diğer ticaret ortaklarının fiyatlandırma uygulamalarını da inceliyor ve benzer yapıcı müzakereleri teşvik etmeyi umuyor." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de anlaşmanın "Amerikan işçileri ve inovasyon ekonomisi için büyük bir kazanım" olduğuna dikkati çekti.

Lutnick, "Bu anlaşma yalnızca İngiltere ile ekonomik ortaklığımızı derinleştirmekle kalmıyor, geleceğin atılımlarının Amerikan topraklarında geliştirileceğini, test edileceğini ve üretileceğini garanti ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ise "Amerikalılar, geliştirilmesine katkı sundukları ilaçlar için dünyanın en yüksek fiyatını ödememeli." dedi.

Kennedy, anlaşmanın yenilikçi ilaçlar için küresel ortamı güçlendirdiğini ve ABD-İngiltere ilaç ticaretine uzun zamandır ihtiyaç duyulan dengeyi getirdiğini vurguladı.